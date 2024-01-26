Зідан відмовився очолити африканську збірну

Джерело - lequipe.fr.
Екснаставник Реала Зінедін Зідан відхилив пропозицію очолити збірну Алжиру.
Про це повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, французький фахівець був радий виявленим до нього інтересом з боку Алжирської федерації футболу, проте зрештою ухвалив рішення відмовитися від цієї пропозиції.
Нагадаємо, 24 січня, президент Алжирської федерації футболу Валід Саді оголосив про звільнення Джамеля Бельмаді з посади головного тренера збірної Алжиру у зв'язку з її невдалим виступом на Кубку африканських націй.
Раніше Анчелотті зрівнявся із Зіданом за кількістю виграних трофеїв на чолі Реала.