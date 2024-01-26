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Зідан відмовився очолити африканську збірну

Зідана не зацікавила пропозиція збірної Алжиру
Сьогодні 21:55 210 0
Зідан відмовився очолити африканську збірну
Фото - Getty Images
#Зінедін Зідан

Джерело - lequipe.fr.

Екснаставник Реала Зінедін Зідан відхилив пропозицію очолити збірну Алжиру.

Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, французький фахівець був радий виявленим до нього інтересом з боку Алжирської федерації футболу, проте зрештою ухвалив рішення відмовитися від цієї пропозиції.

Нагадаємо, 24 січня, президент Алжирської федерації футболу Валід Саді оголосив про звільнення Джамеля Бельмаді з посади головного тренера збірної Алжиру у зв'язку з її невдалим виступом на Кубку африканських націй.

Раніше Анчелотті зрівнявся із Зіданом за кількістю виграних трофеїв на чолі Реала.

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