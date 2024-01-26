Атлетико підписав Вермерена

Джерело - atleticodemadrid.com.
Центральний півзахисник Антверпена Артур Вермерен став гравцем Атлетико.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Вермерен підписав з Атлетіко довгостроковий контракт, розрахований до кінця червня 2030 року.
За даними Фабріціо Романо, сума трансферу склала 18 мільйонів євро, ще 5 млн "матрацники" можуть віддати у майбутньому в якості бонусів. Антверпен також отримає 10% від суми потенційного майбутнього трансферу гравця.
У першій половині поточного сезону він встиг взяти участь у 32 матчах Антверпена у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 6 асистами.
Раніше Шеффілд Юнайтед підписав голкіпера Атлетико.