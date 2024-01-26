Атлетико підписав Вермерена

Бельгієць став гравцем Атлетико

Центральний півзахисник Антверпена Артур Вермерен став гравцем Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Вермерен підписав з Атлетіко довгостроковий контракт, розрахований до кінця червня 2030 року.

За даними Фабріціо Романо, сума трансферу склала 18 мільйонів євро, ще 5 млн "матрацники" можуть віддати у майбутньому в якості бонусів. Антверпен також отримає 10% від суми потенційного майбутнього трансферу гравця.

У першій половині поточного сезону він встиг взяти участь у 32 матчах Антверпена у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 6 асистами.

Раніше Шеффілд Юнайтед підписав голкіпера Атлетико.