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Атлетико підписав Вермерена

Бельгієць став гравцем Атлетико
Сьогодні 21:15 211 0
Атлетико підписав Вермерена
#Антверпен, #Футбольні трансфери, #Атлетико Мадрид

Джерело - atleticodemadrid.com.

Центральний півзахисник Антверпена Артур Вермерен став гравцем Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Вермерен підписав з Атлетіко довгостроковий контракт, розрахований до кінця червня 2030 року.

За даними Фабріціо Романо, сума трансферу склала 18 мільйонів євро, ще 5 млн "матрацники" можуть віддати у майбутньому в якості бонусів. Антверпен також отримає 10% від суми потенційного майбутнього трансферу гравця.

У першій половині поточного сезону він встиг взяти участь у 32 матчах Антверпена у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 6 асистами.

Раніше Шеффілд Юнайтед підписав голкіпера Атлетико.

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