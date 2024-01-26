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Шеффілд Юнайтед підписав голкіпер Атлетико

Шеффілд Юнайтед підсилився голкіпером
Сьогодні 19:56 220 0
Шеффілд Юнайтед підписав голкіпер Атлетико
#Футбольні трансфери, #Шеффілд Юнайтед, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Шеффілд Юнайтед оголосив про перехід воротаря мадридського Атлетико Іво Грбіча.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний хорват підписав із "шершнями" контракт до літа 2027-го року. Інші деталі угоди не розголошуються.

Грбіч перейшов в Атлетико із загребського Локомотива в серпні 2020 року. Сезон-2021/2022 провів в оренді у французькому Ліллі, після чого повернувся назад. У сезоні-2022/2023 зіграв за "матрацників" у всіх турнірах 13 матчів, у яких пропустив 14 м'ячів. Цього сезону не зіграв жодного матчу.

Раніше повідомлялося, що Шеффілд Юнайтед може підписати Шмейхеля.

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