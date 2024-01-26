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﻿Зоря - Краковія 0:2: огляд матчу

﻿Зоря - Краковія 0:2: огляд матчу
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#Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря поступилась Краковії у контрольному матчі на зборах у Туреччині.

Товариський матч

26 січня

Зоря (Луганськ, Україна) - Краковія (Краків, Польща) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Ракощі, 0:2 - 75 Макух 

Стартовий склад Зорі у першому таймі: 1. Сапутін, 2. Бутко, 55. Джордан, 3. Боль, 47. Вантух, 20. Чурко, 9. Мишньов, 70. Кирюханцев, 24. Головкін, 7. Антюх, 39. Герреро.

Стартовий склад Зорі у другому таймі: 30. Турбаєвський, 5. Яцик, 3. Боль, 15. Дришлюк, 8. Хахльов, 22. Мічін, 10. Слесар, 31. Бенедюк, 16. Волошин, 17. Горбач, 19. Бугай.

Краковія: 13. Мадейський, 4. Ярощинський, 3. Сковгард, 5. Гіце, 22. Госконен, 25. Какабадзе, 88. Соколовський, 20. Кнап, 7. Макух, 10. Ракощі, 9. Чельман.

Нагадаємо, Зоря намагається втримати Алефіренка.

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