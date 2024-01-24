Металіст 1925 зіграє домашній матч УПЛ проти Динамо на стадіоні ім. Лобановського

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 зіграє домашній матч 18-го туру УПЛ проти Динамо на стадіоні імені Лобановського в Києві.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

"Металіст 1925 у другій частині сезону, швидше за все, буде вимушений зʼїхати зі стадіону Лівий берег. І це навіть не рішення самого клубу, а одностороннє наполегливе прохання власника столичної арени Миколи Лавренка. За чутками, його чомусь не влаштовує якість газону саме після матчів харків'ян.

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Тож Металіст 1925 зараз в пошуках нової домівки. Перший матч другого кола за календарем у нього домашній – із Динамо. Але з того, що я чув, то за домовленістю сторін проведуть його на стадіоні ім. Лобановського. Тобто по факту вдома гратиме Динамо", — написав Бурбас.

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