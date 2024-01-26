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Анчелотті очікує на повернення Куртуа

Карло Анчелотті прокоментував відновлення Тібо Куртуа та Едера Мілітао.
Сьогодні 19:15 352 0
Анчелотті очікує на повернення Куртуа
Фото - Getty Images
#Мілітао, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Тібо Куртуа

Джерело - tribuna.com.

Реал очікує на повернення травмованих Тібо Куртуа та Едера Мілітао.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Обидва мають шанс зіграти цього сезону. Їх відновлення проходить дуже добре. Медичний персонал не підганяє їх, вони почуваються дуже добре. Вони тренуються на полі індивідуально.

У лютому вони вибули на шість місяців. Така травма вибиває на від шести-восьми до десяти місяців. Думаю, що вони обидва відновляться до кінця сезону", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Лунін зіграє з Лас-Пальмасом.

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