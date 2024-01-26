Анчелотті очікує на повернення Куртуа

Реал очікує на повернення травмованих Тібо Куртуа та Едера Мілітао.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Обидва мають шанс зіграти цього сезону. Їх відновлення проходить дуже добре. Медичний персонал не підганяє їх, вони почуваються дуже добре. Вони тренуються на полі індивідуально.

У лютому вони вибули на шість місяців. Така травма вибиває на від шести-восьми до десяти місяців. Думаю, що вони обидва відновляться до кінця сезону", - сказав Анчелотті.