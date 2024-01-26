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Анчелотті: Лунін зіграє з Лас-Пальмасом

Матч Лас-Пальмас – Реал відбудеться завтра 27 січня
Сьогодні 15:43 243 0
Анчелотті: Лунін зіграє з Лас-Пальмасом
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін вийде у стартовому складі Реала на матч 22-го туру Ла-Ліги з Лас-Пальмасом.

Про це розповів головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Лунін зіграє завтра", – сказав Анчелотті.

Матч Лас-Пальмас – Реал відбудеться завтра 27 січня. Початок о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, Анчелотті просить керівництво Реала повернути Бензема.

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