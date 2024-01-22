Карпати підписали першого зимового новачка

Дмитро Іродовський продовжить кар'єру в команді Мирона Маркевича.

Півзахисник Металурга Дмитро Іродовський перейшов у Карпати.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець виступатиме на правах оренди терміном один рік. У львів'ян буде змога викупити півзахисника. Утім, сума угоди не розголошується.

У поточному сезоні Дмитро Іродовський відіграв 15 матчів у Першій лізі, а також 3 матчі у Другій лізі, в яких відзначився двома голами.

Нагадаємо, Русол отримає посаду в Карпатах.

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