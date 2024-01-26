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Діназ підсилився нападником

Діназ оголосив про перехід форварда
Сьогодні 18:10 216 0
Діназ підсилився нападником
#Діназ, #Сергійчук, #Футбольні трансфери

Джерело - dinaz.com.ua.

Діназ оголосив про перехід форварда Михайла Сергійчука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови угоди не розголошуються. 

Для нападника Діназ став 14-м клубом у кар’єрі. Останньою командою гравця була Ніва Бузова, у складі якої Сергійчук забив два м’ячі та віддав чотири асисти у 18 іграх.

Діназ, набравши 13 очок у 18 турів, фінішував на останньому місці у групі B. Весняну частину команда з Вишгороду розпочне як один із аутсайдерів Групи виживання.

Раніше КДК УАФ відсторонив гравця Діназа на 6 місяців за удар у стилі Зідана.

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