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КДК УАФ відсторонив гравця Діназа на 6 місяців за удар у стилі Зідана

Шевченко отримав тривалу дискваліфікацію
Вчора 23:42 197 0
КДК УАФ відсторонив гравця Діназа на 6 місяців за удар у стилі Зідана
#Діназ

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу на своєму засіданні ухвалив рішення щодо грубого порушення в матчі 15 туру Першої ліги Гірник-Спорт - Діназ (2:0), відсторонивши нападника Діназа В'ячеслава Шевченка на 6 місяців за удар головою в груди арбітра Василя Файди після свого вилучення.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Розглянувши матеріали щодо поведінки футболіста ФК Діназ (Вишгород) В. Шевченка під час та після матчу 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги 4 листопада 2023 року ФК Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - ФК Діназ (Вишгород), КДК УАФ відсторонив футболіста ФК Діназ (Вишгород) В. Шевченка від участі у змаганнях на 6 (шість) місяців (за застосування фізичної сили до офіційної особи матчу)", - сказано у повідомленні.

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