Аль-Іттіхад запропонував 30 млн євро за нападника Ювентуса

Аль-Іттіхад зробив пропозицію Ювентусу щодо трансферу форварда Матіаса Соуле.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Остаточне рішення щодо 20-річного аргентинця буде повідомлено протягом кількох наступних днів.

Соуле хоче залишитись у Фрозіноне, де він перебуває на правах оренди.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad have sent verbal proposal to Juventus for Matias Soulé around €30m, as @CLMerlo reports.



Meeting took place in Dubai last week.



🇦🇷 Final decision on player side will be communicated in the next days — but the current plan remains to stay at Frosinone. pic.twitter.com/e2J9rAz867