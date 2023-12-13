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Крістал Пелес виділив 35 млн євро за вінгера Ювентуса

Матіас Соуле може змінити клуб
Сьогодні 19:10 133 0
Крістал Пелес виділив 35 млн євро за вінгера Ювентуса
#Крістал Пелес, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - corrieredellosport.it.

Крістал Пелес запропонував Ювентусу 35 млн євро за 20-річного вінгера Матіаса Соуле, який наразі виступає за Фрозіноне на правах оренди.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Ювентус готовий розглянути варіант з продажем Соуле, а також чекає пропозицій по іншим своїм молодим гравцям - Сему Айлінґу та Кенану Йилдизу. Клуб хоче таким чином отримати кошти для підписання підсилення в півзахист.

Головною кандидатурою для цього є хавбек Аталанти Тен Копмейнерс, який оцінюється в 40 млн євро. В якості альтернативного варіанта розглядається Келвін Філліпс з Манчестер Сіті.

Також Ювентус продовжує стежити за півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим і готовий запропонувати за нього 25 млн євро.

Контракт Соуле з туринським клубом розрахований до літа 2026 року. До кінця цього сезону він гратиме в оренді за Фрозіноне, за який вже відзначився 6 голами та 1 асистом у 14 матчах.

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