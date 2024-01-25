Айнтрахт підписав талановитого хавбека Франції

Контракт чинний до 2029 року

Джерело - Чемпіон.

Талановитий півзахисник Жан-Маттео Баойя приєднався до німецького Айнтрахта з Анже.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт чинний до червня 2029 року. Гравець носитиме футболку з номером 19.

"Жан-Маттео є одним із найперспективніших талантів у Франції та ідеально відповідає нашим вимогам", - сказав спортивний директор Креше.

Баойя у Лізі 2 забив 5 голів та віддав 2 асиста у 19 матчах.