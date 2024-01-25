Айнтрахт підписав талановитого хавбека Франції

Джерело - Чемпіон.
Талановитий півзахисник Жан-Маттео Баойя приєднався до німецького Айнтрахта з Анже.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт чинний до червня 2029 року. Гравець носитиме футболку з номером 19.
"Жан-Маттео є одним із найперспективніших талантів у Франції та ідеально відповідає нашим вимогам", - сказав спортивний директор Креше.
Баойя у Лізі 2 забив 5 голів та віддав 2 асиста у 19 матчах.
Gude, Jean-Mattéo! 🦅🤙— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 25, 2024
Der französische U19-Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung von @AngersSCO zu Eintracht Frankfurt. Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet und erhält die Rückennummer 19.#SGE