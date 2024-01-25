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Айнтрахт підписав талановитого хавбека Франції

Контракт чинний до 2029 року
Сьогодні 23:10 102 0
Айнтрахт підписав талановитого хавбека Франції
#Айнтрахт, #Анже

Джерело - Чемпіон.

Талановитий півзахисник Жан-Маттео Баойя приєднався до німецького Айнтрахта з Анже. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт чинний до червня 2029 року. Гравець носитиме футболку з номером 19.

"Жан-Маттео є одним із найперспективніших талантів у Франції та ідеально відповідає нашим вимогам", - сказав спортивний директор Креше.

Баойя у Лізі 2 забив 5 голів та віддав 2 асиста у 19 матчах.

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