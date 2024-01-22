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Бензема може змінити клуб

Карім Бензема може змінити клуб
Сьогодні 17:45 119 0
Бензема може змінити клуб
#Карім Бензема

Джерело - sport.ua.

Найближчим часом Карім Бензема разом зі своїм оточенням проведе низку зустрічей для того, щоб визначитися зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У Бензема виник серйозний конфлікт із головним тренером Аль-Іттіхада Марсело Гальярдо, той відсторонив форварда від команди. У зв'язку з цим французький форвард хоче покинути клуб.

Однак керівництво Саудівської Про-ліги дуже хочуть зберегти Бензема у своєму чемпіонаті. Вони готові запропонувати йому варіант із переходом в інший саудівський клуб. Повернення Бензема в Європу можливе тільки в тому разі, якщо форвард погодиться на різке скорочення зарплати.

Раніше Бензема подав до суду на міністра внутрішніх справ Франції.

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