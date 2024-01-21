Голами відзначилися Кулаков та Костишин

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі Олександрія святкувала вольову перемогу над болгарським Левські.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь української команди. Голами відзначилися Кулаков та Костишин.

Контрольний матч

21 січня

Олександрія - Левські 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Рикардіньйо (пен), 1:1 - 42 Кулаков, 2:1 - 62 Костишин

Склад Олександрії:

1 тайм Микита Шевченко, Сергій Логінов, Мігель Кампос, Даніл Скорко (Ярослав Базаєв,28’), Євгеній Смирний, Кирило Сігеєв, Родіон Плакса, Артем Кулаковський, Джевані, Артем Шулянський, Андрій Кулаков

2 тайм: Георгій Єрмаков, Богдан Білошевський, Роман Савченко, Олександр Мартинюк, Юрій Копина, Данііл Ващенко, Денис Шостак, Микола Михайленко, Денис Костишин, Владислав Калітвінцев, Владислав Погорілий

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!