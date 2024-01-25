Ребров та Олександр Шевченко – віцепрезиденти УАФ

Першим віцепрезидентом став Павло Бойчук

Джерело - Чемпіон.

На Конгресі УАФ було обрано нових першого віцепрезидента та віцепрезидентів нового очільника асоціації Андрія Шевченка.

Загальна кількість віцепрезидентів була зменшена з 14 до 3.

Першим віцепрезидентом став Павло Бойчук – багаторічний юрист та адвокат Андрій Шевченка. За нього проголосували 93 делегати, 1 – не голосував.

Новими віцепрезидентами стали головний тренер національної збірної України Сергій Ребров та голова Федерації футболу Львівської області Олександр Шевченко. Делегати проголосували аналогічним чином: 93 – за, 1 – не голосував.

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