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Ребров та Олександр Шевченко – віцепрезиденти УАФ

Першим віцепрезидентом став Павло Бойчук
Сьогодні 14:10 443 0
Ребров та Олександр Шевченко – віцепрезиденти УАФ
#Сергій Ребров, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

На Конгресі УАФ було обрано нових першого віцепрезидента та віцепрезидентів нового очільника асоціації Андрія Шевченка.

Загальна кількість віцепрезидентів була зменшена з 14 до 3.

Першим віцепрезидентом став Павло Бойчук – багаторічний юрист та адвокат Андрій Шевченка. За нього проголосували 93 делегати, 1 – не голосував.

Новими віцепрезидентами стали головний тренер національної збірної України Сергій Ребров та голова Федерації футболу Львівської області Олександр Шевченко. Делегати проголосували аналогічним чином: 93 – за, 1 – не голосував.

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