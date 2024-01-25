Челсі хоче купити забивного нападника Ньюкасла

Заради підписання Вілсона сині готові зробити виняток у клубній політиці

Лондонський Челсі цієї зими може підписати нападника Ньюкасла Каллума Вілсона.

Про це повідомляє журналіст Жак Тальбо.

Сині хочуть запросити якісного форварда, який дасть результат тут і зараз. Для підписання Вілсона керівництво пенсіонерів готове зробити виняток у політиці підписання гравців не старше 30 років - наприкінці лютого англійському форварду виповниться 32 роки.

Зазначається, що сороки оцінюють гравця приблизно у 21 млн євро, і Челсі готовий задовольнити їхні фінансові запити.

Додамо, що чинний контракт Каллума з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює нападника, на рахунку якого 20 матчів за Ньюкасл у нинішньому сезоні (8 забитих м'ячів та 1 гольова передача), у 13 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий заплатити клаусулу у 130 млн євро за Осімхена.