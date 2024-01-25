Челсі готовий заплатити клаусулу у 130 млн євро за Осімхена

Чинний контракт форварда з Наполі розрахований до літа 2026-го

Джерело - Football Italia.

Челсі влітку готовий активувати відступні у контракті нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє Football Italia.

Клаусула 25-річного нігерійця становить 130 мільйонів євро – на її включенні у нову угоду наполягав сам футболіст та його оточення, коли тривало обговорення пролонгації.

Тепер чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2026-го.

Нагадаємо, Наполі бажає підписати хавбека Астон Вілли.

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