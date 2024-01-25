Головне
Шевченко - новий президент УАФ
Сьогодні 13:10 5
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 12:46 2292
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024
Сьогодні 11:43 31976 2
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open
Сьогодні 10:12 3983
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен
Сьогодні 10:04 5870
Атлетик здолав Барселону у чвертьфіналі Кубка Іспанії
Сьогодні 08:49 485
Ястремська у півфіналі Australian Open-2024 зіграє проти китаянки Чжен
Сьогодні 07:28 2156
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:57 12595
Прометей здолав Хапоель в Єврокубку
Вчора 21:54 545
Gazzetta dello Sport запускається в Грузії. Україна наступна
Вчора 19:38 534
Прямі трансляції

Челсі готовий заплатити клаусулу у 130 млн євро за Осімхена

Чинний контракт форварда з Наполі розрахований до літа 2026-го
Сьогодні 11:51 273 0
Челсі готовий заплатити клаусулу у 130 млн євро за Осімхена
#Наполі, #Осімхен, #Челсі

Джерело - Football Italia.

Челсі влітку готовий активувати відступні у контракті нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє Football Italia.

Клаусула 25-річного нігерійця становить 130 мільйонів євро – на її включенні у нову угоду наполягав сам футболіст та його оточення, коли тривало обговорення пролонгації.

Тепер чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2026-го.

Нагадаємо, Наполі бажає підписати хавбека Астон Вілли.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open 2292
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 12595
Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Костюк і Цуренко за виступ на Australian Open-2024 31976 2
Ястремська у півфіналі Australian Open-2024 зіграє проти китаянки Чжен Ястремська у півфіналі Australian Open-2024 зіграє проти китаянки Чжен 2156
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен 5870
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open 3983
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10425
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62954 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58339
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126598
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 35158
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71596