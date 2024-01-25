Ювентус оцінив хавбека Аталанти

Туринці зацікавлені в придбанні Копмейнерса

Ювентус зацікавлений у трансфері півзахисника Аталанти Тена Копмейнерса.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

25-річний гравець - пріоритетна ціль бьянконері. За футболіста збірної Нідерландів готові запропонувати 40 млн євро і бонуси.

Ювентус не має наміру форсувати угоду і хоче оформити її влітку. Активні контакти з Аталантою почнуться після закриття зимового трансферного вікна.

У 26 матчах нинішнього сезону Копмейнерс забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зацікавлений у підписанні півзахисника Тоттенгема.