ПСЖ підписав 18-річного опорника Корінтіанс

ПСЖ підписав 18-річного опорного півзахисника Корінтіанс Габріеля Москардо.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Актуально: ПСЖ шукає заміну Мбаппе

Парижани заплатять за бразильця 20+2 мільйони євро, а до кінця поточного сезону він ще гратиме у Корінтіанс на правах оренди.

Paris Saint-Germain is delighted to announce the signing of 18-year-old Brazilian midfielder Gabriel Moscardo, who joins the capital club until 2028 and will immediately be loaned back to SC Corinthians until the end of the season.



❤️💙 #WelcomeMoscardo https://t.co/nq23zKawzk