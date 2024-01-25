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ПСЖ підписав 18-річного опорника Корінтіанс

Парижани заплатять за бразильця 20+2 мільйони євро
Сьогодні 15:53 196 0
ПСЖ підписав 18-річного опорника Корінтіанс
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ підписав 18-річного опорного півзахисника Корінтіанс Габріеля Москардо.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

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Парижани заплатять за бразильця 20+2 мільйони євро, а до кінця поточного сезону він ще гратиме у Корінтіанс на правах оренди.

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