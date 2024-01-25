ПСЖ підписав 18-річного опорника Корінтіанс

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ підписав 18-річного опорного півзахисника Корінтіанс Габріеля Москардо.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
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Парижани заплатять за бразильця 20+2 мільйони євро, а до кінця поточного сезону він ще гратиме у Корінтіанс на правах оренди.
Paris Saint-Germain is delighted to announce the signing of 18-year-old Brazilian midfielder Gabriel Moscardo, who joins the capital club until 2028 and will immediately be loaned back to SC Corinthians until the end of the season.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 25, 2024
❤️💙 #WelcomeMoscardo https://t.co/nq23zKawzk
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