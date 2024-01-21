ПСЖ шукає заміну Мбаппе

Один з кандидатів Сане

Французький ПСЖ шукає заміну Кіліану Мбаппе у разі його відходу цього літа.

Про це повідомляє Real Madrid Exclusivo.

ПСЖ усвідомлює, що рано чи пізно Мбаппе залишить клуб, тому вони шукають заміну 25-річному гравцю, один із варіантів парижан це - вінгер Баварії та збірної Німеччини Лерой Сане. Наразі Сане переживає один зі найкращих відрізків у своїй кар'єрі, оскільки на цей час у сезоні на його рахунку дев'ять голів та 11 результативних передач.

Раніше в французьких ЗМІ писалось що керівництво ПСЖ робить все, щоб втримати Кіліана Мбаппе. За цей сезон Мбаппе відіграв 26 матчів в усіх турнірах, забив 28 голів та віддав 3 результативні передачі.