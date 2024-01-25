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Ребров та Шовковський увійдуть до команди Шевченка

Шевченко визначився зі своєю командою на посаді очільника УАФ
Сьогодні 12:19 582 0
Ребров та Шовковський увійдуть до команди Шевченка
#Сергій Ребров, #Андрій Шевченко, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко, якого сьогодні мають обрати очільником УАФ на позачерговому Конгресі визначився зі своєю командою.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

У Шевченка буде один перший віцепрезидент – його прізвище наразі остаточно невідомо, але зазначається, що це людина з юридичним минулим.

Два віцепрезиденти – Сергій Ребров та Олександр Шевченко. Генеральний секретар – Ігор Грищенко.

Нагадаємо, телеканалу Еспресо відмовили в акредитації на Конгрес УАФ.

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