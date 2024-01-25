Телеканалу Еспресо відмовили в акредитації на Конгрес УАФ, де відбудуться вибори нового президента.

Про це повідомляє інстаграм foot.format.

"#стопцензура. Телеканалу "Еспресо" відмовили в акредитації на Конгрес УАФ, де відбудуться вибори нового президента Андрія Шевченка. Телеканалу, який постійно входить в ТОП відповідальних та прозорих медіа. Телеканалу, який є лідером за переглядами серед інформаційних телеканалів.

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Телеканалу, де є спеціалізована футбольна програма та випуски спортивних новин. Таких каналів в Україні залишилося обмаль! Не за це ми на Майдані стояли! Ой не за це! Також не акредитували ще кілька ЗМІ, які могли ставити незручні питання", – йдеться в публікації.