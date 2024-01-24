Шевченко ще остаточно не визначився зі своїми помічниками в УАФ

Єдиний кандидат на посаду президента УАФ Андрій Шевченко ще остаточно не визначився зі своїми найближчими помічниками.

Про це повідомляє Sport.ua.

До керівництва УАФ увійдуть лише два перші віцепрезиденти і три віцепрезиденти.

Також, найімовірніше, кількість членів виконкому УАФ буде збільшена до 21-го (спочатку обговорювався варіант зі скороченням до 18 членів виконкому). Втім, це все одно значно менше, ніж коли головою був Андрій Павелко.

Очікується, що найближчим часом Шевченка збирається повідомити делегатів Конгресу про фахівців, яких рекомендуватиме на керівні посади, щоб ті зважили й знали, за кого голосуватимуть.

Нагадаємо, що позачерговий Конгрес УАФ, на якому Андрія Миколайовича буде обрано президентом Асоціації, відбудеться 25 січня.