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Наполі бажає підписати хавбека Астон Вілли

Клуби вже домовилися між собою
Сьогодні 20:26 185 0
Наполі бажає підписати хавбека Астон Вілли
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

Наполі збирається здійснити трансфер півзахисника Астон Вілли Леандера Дендонкера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт буде у формі оренди до кінця цього сезону та матиме опцію викупу за 9 мільйонів євро. У середу, 24 січня, бельгієць пройде медичне обстеження, а потім приєднається до італійського клубу.

Леандер Дендонкер у Прем'єр-Лізі зіграв 8 матчів, у яких забив 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Наполі продовжить контракт з Політано.

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