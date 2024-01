Наполі бажає підписати хавбека Астон Вілли

Наполі збирається здійснити трансфер півзахисника Астон Вілли Леандера Дендонкера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт буде у формі оренди до кінця цього сезону та матиме опцію викупу за 9 мільйонів євро. У середу, 24 січня, бельгієць пройде медичне обстеження, а потім приєднається до італійського клубу.

Леандер Дендонкер у Прем'єр-Лізі зіграв 8 матчів, у яких забив 1 гол.

