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Аль-Наср націлився на захисника Манчестер Юнайтед

Аарон Ван-Біссака може змінити клуб
Сьогодні 16:55 173 0
Аль-Наср націлився на захисника Манчестер Юнайтед
Фото - Getty Images
#Ван-Біссака, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср

Джерело - tribuna.com.

Аль-Наср готує офіційну пропозицію для Манчестер Юнайтед за правого захисника Аарона Ван-Біссаку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше саудівський клуб запропонував 20 мільйонів фунтів за захисника Тоттенгема Емерсона Рояла, але пропозицію було відхилено, тому Аль-Наср перемкнувся на Ван-Біссаку.

Англієць перейшов в Манчестер Юнайтед з Крістал Пелес у 2019-му за 55 мільйонів фунтів. Цього сезону відіграв 17 ігор, в яких віддав 2 гольових паси.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хотів продати Антоні та Санчо клубам із Саудівської Аравії.

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