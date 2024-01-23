Аль-Наср націлився на захисника Манчестер Юнайтед

Аарон Ван-Біссака може змінити клуб

Аль-Наср готує офіційну пропозицію для Манчестер Юнайтед за правого захисника Аарона Ван-Біссаку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше саудівський клуб запропонував 20 мільйонів фунтів за захисника Тоттенгема Емерсона Рояла, але пропозицію було відхилено, тому Аль-Наср перемкнувся на Ван-Біссаку.

Англієць перейшов в Манчестер Юнайтед з Крістал Пелес у 2019-му за 55 мільйонів фунтів. Цього сезону відіграв 17 ігор, в яких віддав 2 гольових паси.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хотів продати Антоні та Санчо клубам із Саудівської Аравії.