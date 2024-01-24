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Воробей може перейти до Заглембе

Зараз футболіст виступає у Грузії
Сьогодні 20:11 275 0
Воробей може перейти до Заглембе

Джерело - sport.ua.

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич, який нещодавно очолив Заглембе Сосновець, переглядає українського голкіпера.

Про це повідомляє Sport.ua.

Воротар грузинської Гагри Олександр Воробей перебуває на перегляді у Заглембе.

Під час ігрової кар'єри 28-річний голкіпер також захищав кольори Волині, Руху, ВПК-Агро, Вікторії, Тернополя та Агробізнесу.

Заглембе зіграло 19 поєдинків, набрало 11 очок і посідає останнє, 18 місце в турнірній таблиці другого дивізіону Польщі.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич переглядає Сергія Яворського.

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