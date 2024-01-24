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Хацкевич у Заглембе переглядає Яворського

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Хацкевич у Заглембе переглядає Яворського

Джерело - sport.ua.

Польський Заглембе Сосновець, який нещодавно прийняв екстренер Динамо Олександр Хацкевич, переглядає досвідченого українського центрбека Сергія Яворського.

Про це повідомляє Sport.ua.

Українець зараз знаходиться в розташуванні польської команди.

Також нещодавно була інформація, що польський клуб зацікавлений у підписанні півзахисника Руху Олексія Довгого.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Яворський став гравцем Лок-Штендаля, який виступає у шостому дивізіоні Німеччини.

Заглембе виступає у Першій лізі Польщі (другий за силою дивізіон). Після 19 турів нова команда Хацкевича перебуває на останньому 18 місці, маючи в активі 11 очок.

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