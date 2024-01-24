Хацкевич у Заглембе переглядає Яворського

Білоруський фахівець працює над підсиленням складу

Польський Заглембе Сосновець, який нещодавно прийняв екстренер Динамо Олександр Хацкевич, переглядає досвідченого українського центрбека Сергія Яворського.

Про це повідомляє Sport.ua.

Українець зараз знаходиться в розташуванні польської команди.

Також нещодавно була інформація, що польський клуб зацікавлений у підписанні півзахисника Руху Олексія Довгого.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Яворський став гравцем Лок-Штендаля, який виступає у шостому дивізіоні Німеччини.

Заглембе виступає у Першій лізі Польщі (другий за силою дивізіон). Після 19 турів нова команда Хацкевича перебуває на останньому 18 місці, маючи в активі 11 очок.