Угода підписана на 2,5 роки

Сьогодні, 24 січня, першоліговий Лівий берег підписав контракт з півзахисником Максимом Сердюком, що минулої осені був лідером Чернігова-ШВСM.

Про це повідомляє Sport.ua.

Потенційний новобранець узяв участь у спарингу з мирівською Дружбою, запам'ятався тренерському штабу киян продуманими діями в середині поля, і йому було запропоновано узаконити відносини терміном на 2,5 роки.

Наступний контрольний поєдинок Лівий берег проведе 27 січня з молодіжним складом Зорі.

Нагадаємо Лівий берег підписав бразильського новачка.