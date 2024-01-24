Джерело - sport.ua.
Сьогодні, 24 січня, першоліговий Лівий берег підписав контракт з півзахисником Максимом Сердюком, що минулої осені був лідером Чернігова-ШВСM.
Про це повідомляє Sport.ua.
Потенційний новобранець узяв участь у спарингу з мирівською Дружбою, запам'ятався тренерському штабу киян продуманими діями в середині поля, і йому було запропоновано узаконити відносини терміном на 2,5 роки.
Наступний контрольний поєдинок Лівий берег проведе 27 січня з молодіжним складом Зорі.
Нагадаємо Лівий берег підписав бразильського новачка.