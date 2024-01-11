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Лівий берег підписав бразильського новачка

Сьогодні 15:41 230 0
Лівий берег підписав бразильського новачка
#Лівий берег

Джерело - sport.ua.

Першоліговий Лівий берег свій перший спаринг у 2024 році зіграє 20 січня з вихованцями клубної Академії.

Про це повідомляє Sport.ua.

23 січня підопічні Віталія Первака поміряються силами з мирівською Дружбою, а 27 - з молодіжним складом Зорі. 2 лютого кияни зустрінуться з Вікторією, а 10 - з Черніговом. Загалом заплановано проведення 12 спарингів, решта суперників ще уточнюються.

Більше не виступатимуть за Лівий берег Олег Янковський, Денис Голуб, Олег Вакуленко та Юрій Репета. Першим зимовим новачком став бразильський легіонер Сідней. Кияни збираються посилитися ще квартетом новобранців.

Поки що Лівий берег посідає третє місце в групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 36 очок.

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