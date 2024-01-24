Реал Сосьєдад орендував захисника Атлетико

Джерело - Чемпіон.

Реал Сосьєдад оформив перехід лівого захисника мадридського Атлетико Хаві Галана.

Про це повідомляє пресслужба ФК Реал Сосьєдад.

До стану басків Галан має приєднатися на правах оренди. Пункт про право викупу гравця після її закінчення не передбачається.

У цьому сезоні 29-річний захисник провів 8 матчів у складі матрацників, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Атлетико придбав воротаря з чемпіонату Румунії.