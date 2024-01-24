Реал Сосьєдад орендував захисника Атлетико

Джерело - Чемпіон.
Реал Сосьєдад оформив перехід лівого захисника мадридського Атлетико Хаві Галана.
Про це повідомляє пресслужба ФК Реал Сосьєдад.
До стану басків Галан має приєднатися на правах оренди. Пункт про право викупу гравця після її закінчення не передбачається.
У цьому сезоні 29-річний захисник провів 8 матчів у складі матрацників, не відзначившись результативними діями.
✍ Javi Galán llega cedido a la Real 💙#GalánTxuriUrdin | #WeareReal pic.twitter.com/C3IpUEpFAk— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 24, 2024
Раніше повідомлялося, що Атлетико придбав воротаря з чемпіонату Румунії.