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Атлетико придбав воротаря з чемпіонату Румунії

Матрацники проводять ротацію у резерві голкіперів
Сьогодні 16:39 177 0
Атлетико придбав воротаря з чемпіонату Румунії
#Атлетико

Джерело - UA-футбол.

Мадридський Атлетико підписав воротаря бухарестського Рапіду Гораціо Молдована.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний голкіпер підписав контракт з мадридським клубом на 3,5 сезону.

У нинішньому сезоні Молдован провів 22 офіційних матчі за румунську команду, у яких 10 разів зберіг ворота "сухими". У 2022 році воротар отримав перший виклик у збірну Румунії, у складі якої він провів 8 ігор.

Очікується, що після цього трансферу матрацники переключать увагу на півзахисника Антверпена Артура Вермерена та нападника Ювентуса Мойзе Кіна.

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