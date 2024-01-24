Атлетико придбав воротаря з чемпіонату Румунії

Джерело - UA-футбол.
Мадридський Атлетико підписав воротаря бухарестського Рапіду Гораціо Молдована.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
26-річний голкіпер підписав контракт з мадридським клубом на 3,5 сезону.
У нинішньому сезоні Молдован провів 22 офіційних матчі за румунську команду, у яких 10 разів зберіг ворота "сухими". У 2022 році воротар отримав перший виклик у збірну Румунії, у складі якої він провів 8 ігор.
Очікується, що після цього трансферу матрацники переключать увагу на півзахисника Антверпена Артура Вермерена та нападника Ювентуса Мойзе Кіна.