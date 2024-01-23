Джерело - ФК Металіст 1925.

Сьогодні, 23 січня, Металіст 1925 вирушив на свій зимовий навчально-тренувальний збір, який команда проведе в Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після перельоту в Аліканте, команда вирушить до міста Деєса де Кампоамор, де в готелі "Montepiedra" і проживатиме протягом майже місяця.

До другої частини сезону в Іспанії команда готуватиметься до 17 лютого. На цей збір вирушили 25 футболістів:

Воротарі: Денис Сидоренко, Ігор Потімков, Ярослав Проценко, Олег Мозіль

Захисники: Дмитро Капінус, Євген Ткачук, Ігор Курило, Вадим Червак, Максим Жичиков, Микита Безуглий, Мар'ян Фарина

Півзахисники: Бека Вачіберадзе, Арі Моура, Ростислав Русин, Костянтин Бичек, Владислав Дмитренко, Артем Габелок, Владлен Юрченко, Матвій Панченко, Самуель Обінайя

Нападники: Андрій Борячук, Дмитро Юсов, Раймонд Овусу, Андрій Чирук, Олексій Сидоров

Також харківський клуб оголосив список спаринг-партнерів, із якими зіграє в Іспанії. Попередньо у Металіста 1925 заплановано шість матчів, п'ять суперників уже відомі, пошук шостого триває. Одним із суперників стане друга команда англійського Брентфорда.

Розклад матчів харківського клубу на зборах:

Металіст 1925 - Вольфсберг (Австрія), 26 січня

Металіст 1925 – Пяст (Польща), 28 січня

Металіст 1925 – ... , 3 лютого

Металіст 1925 Брентфорд Б, 9 лютого

Металіст 1925 - Согнал (Норвегія), 15 лютого

Металіст 1925 - Левадія (Естонія), 16 лютого

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 може підписати Імерекова, Булезу та Нагнойного.