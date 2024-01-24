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Почеттіно – про заміну Мудрика: У нього була жовта картка

Почеттіно прокоментував заміну Мудрика
Сьогодні 12:50 203 0
Почеттіно – про заміну Мудрика: У нього була жовта картка
Фото: Getty Images
#Англія, Кубок Ліги, #Мідлсбро, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Goal.com.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик був замінений у перерві матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги з Мідлсбро (6:1) через жовту картку.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіу Почеттіно.

  Почеттіно: Гра з Мідлсбро – найбільша у сезоні

"У нього була жовта картка. В кінці першого тайму стався епізод, коли він пішов у ризикований відбір і ледь не збив суперника. Ми не хотіли ризикувати, тому і замінили його в перерві. Це був непотрібний ризик, щоб мати його на полі. Тому ми змінили його", - сказав Почеттіно.

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