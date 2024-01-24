Почеттіно – про заміну Мудрика: У нього була жовта картка

Джерело - Goal.com.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик був замінений у перерві матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги з Мідлсбро (6:1) через жовту картку.
Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіу Почеттіно.
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"У нього була жовта картка. В кінці першого тайму стався епізод, коли він пішов у ризикований відбір і ледь не збив суперника. Ми не хотіли ризикувати, тому і замінили його в перерві. Це був непотрібний ризик, щоб мати його на полі. Тому ми змінили його", - сказав Почеттіно.
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