Почеттіно – про заміну Мудрика: У нього була жовта картка

Вінгер Челсі Михайло Мудрик був замінений у перерві матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги з Мідлсбро (6:1) через жовту картку.

Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіу Почеттіно.

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"У нього була жовта картка. В кінці першого тайму стався епізод, коли він пішов у ризикований відбір і ледь не збив суперника. Ми не хотіли ризикувати, тому і замінили його в перерві. Це був непотрібний ризик, щоб мати його на полі. Тому ми змінили його", - сказав Почеттіно.