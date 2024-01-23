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Почеттіно: Гра з Мідлсбро – найбільша у сезоні

Маурісіо Почеттіно прокоментував матч проти Мідлсбро
Сьогодні 15:09 240 0
Почеттіно: Гра з Мідлсбро – найбільша у сезоні
Фото - Getty Images
#Мідлсбро, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі налаштований виграти півфінал Кубка ліги проти Мідлсбро.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Це найбільша гра сезону, тому що це наш доступ до фіналу.

Ми повинні бути переконливими, щоб перемогти. Це можливість зіграти у фіналі та виграти. Це хороший тиск. Мені подобається цей тип викликів. Ми хочемо бути в такій ситуації та грати в півфіналі.

Я вважаю, що ця гра дійсно важлива, оскільки вона є можливістю виграти трофей. В особистому плані я дуже схвильований грою. Це спосіб грати на Вемблі, у фіналі, і мати можливість виграти титул. Я дуже мотивований і намагаюся донести до гравців, як добре було б зіграти у фіналі на Вемблі.

Деякі гравці мають такий досвід гри у фіналах, і нам потрібно використати цей досвід, щоб перекласти його на молодих гравців, які, можливо, ще не мали такої можливості. Ми повинні заслужити це і нам потрібно вірити", - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, у першій грі мінімально переміг Мідлсбро.

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