Півзахисник Руху не перейшов у Чорноморець з міркувань безпеки

Причина – Альваренга відмовився жити та грати в Одесі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Руха Фабрісіо Альваренга не перейде у Чорноморець.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Між львівським та одеським клубами були переговори щодо трансферу 28-річного аргентинця, але перехід таки не відбудеться.

Причина – Альваренга відмовився жити та грати в Одесі. Його родина з початку повномасштабної війни проживала у Львові, який вважає більш безпечним містом.

Раніше англійський легіонер залишив Рух перед зборами у Словенії.

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