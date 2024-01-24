Півзахисник Руху не перейшов у Чорноморець з міркувань безпеки

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Руха Фабрісіо Альваренга не перейде у Чорноморець.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Між львівським та одеським клубами були переговори щодо трансферу 28-річного аргентинця, але перехід таки не відбудеться.
Причина – Альваренга відмовився жити та грати в Одесі. Його родина з початку повномасштабної війни проживала у Львові, який вважає більш безпечним містом.
Раніше англійський легіонер залишив Рух перед зборами у Словенії.
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