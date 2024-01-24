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Півзахисник Руху не перейшов у Чорноморець з міркувань безпеки

Причина – Альваренга відмовився жити та грати в Одесі
Сьогодні 10:19 324 0
Півзахисник Руху не перейшов у Чорноморець з міркувань безпеки
#Рух Львів, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Руха Фабрісіо Альваренга не перейде у Чорноморець.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Між львівським та одеським клубами були переговори щодо трансферу 28-річного аргентинця, але перехід таки не відбудеться.

Причина – Альваренга відмовився жити та грати в Одесі. Його родина з початку повномасштабної війни проживала у Львові, який вважає більш безпечним містом.

Раніше англійський легіонер залишив Рух перед зборами у Словенії.

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