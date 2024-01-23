Шахтар бажає підписати таланта з Крузейро

Джерело - sport.ua.
19-річний центральний півзахисник Крузейро U-20 Вітор Угу Аморім де Ассіс або просто Вітіньйо зацікавив Шахтар.
Про це повідомляє iG.
Футболіст непогано виявив себе на поточному розіграші Копіньї - молодіжному Кубку Сан-Паулу, де Крузейро вдалося дістатися фіналу і 25 січня належить зіграти у вирішальному матчі проти однолітків з Корінтіанса.
Крім Шахтаря в останні дні інтерес до Вітіньо виявляють також неназвані клуби з Португалії та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Вітіньйо перейшов до Крузейро на початку минулого року з Понте Прети. Клаусула у контракті футболіста з "лисами" складає 200 мільйонів бразильських реалів (орієнтовно 37,2 мільйонів євро).
У 7 матчах Копіньї на рахунку Вітіньйо 2 гольові передачі.
Цікаво, що Вітіньо здатний зіграти як у центрі півзахисту, так і на лівому фланзі оборони. Зокрема, в поєдинках Копіньї футболіст діяв як в одній зоні, так і в іншій.
Раніше Шахтар підписав вінгера Кевіна.