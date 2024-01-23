Динамо продало Діалло

Джерело - Чемпіон.

Сенегальський вінгер київського Динамо Самба Діалло перейде в клуб з чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє місцевий журналіст Адар Четінок.

Перехід відбудеться на правах повноцінного трансферу. Проте клуб, в якому продовжить кар'єру 21-річний динамівець не називається.

Самба Діалло приєднався до молодіжної команди київського Динамо влітку 2021 року. За 2.5 роки в системі біло-синіх він провів 9 матчів за першу команду, але не зумів відзначитися жодною результативною дією. Transfermarkt оцінює його вартість у 200 тисяч євро.

Senegal'de birkaç yıl önce yeni Sadio Mane olarak anılan ve 18 yaşında Dinamo Kiev'e transfer olan Samba Diallo Türkiye'ye transfer oluyor. Henüz kulüp ismini netleştiremedim ama kim alırsa alsın iyi bir yatırım... pic.twitter.com/rVudXLXuTP — Adar Çetinok (@adarcetinok) January 23, 2024

Раніше Динамо відправило Лонвейка в оренду.