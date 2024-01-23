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Динамо продало Діалло

Сьогодні 21:26 275 0
Динамо продало Діалло
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Сенегальський вінгер київського Динамо Самба Діалло перейде в клуб з чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє місцевий журналіст Адар Четінок.

Перехід відбудеться на правах повноцінного трансферу. Проте клуб, в якому продовжить кар'єру 21-річний динамівець не називається.

Самба Діалло приєднався до молодіжної команди київського Динамо влітку 2021 року. За 2.5 роки в системі біло-синіх він провів 9 матчів за першу команду, але не зумів відзначитися жодною результативною дією. Transfermarkt оцінює його вартість у 200 тисяч євро.

Раніше Динамо відправило Лонвейка в оренду.

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