Динамо відправило Лонвейка в оренду

Джастін Лонвейк вирушив у оренду в Фортуну

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк продовжить кар’єру у чемпіонаті Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба киян.

У другій половині сезону він гратиме в оренді за Фортуну Сіттард. Новий клуб Джастіна не матиме опції викупу контракту футболіста. Першу половину Лонвейк провів у Андерлехті, зігравши всього 39 хвилин.

Нагадаємо, Джастін Лонвейк перейшов у Динамо у вересні 2022 року з данського Віборга за 1,5 млн євро. Він не захотів повертатися в Україну через побоювання щодо війни й перейшов в Андерлехт влітку 2023 року. Чинна угода півзахисника з киянами діє до 2027 року.

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