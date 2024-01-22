Металіст 1925 може підписати Імерекова, Булезу та Нагнойного

Металіст 1925 може підписати кількох гравців

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш приєднається до тренувального збору Металіста 1925.

Про це повідомляє KDK.

Якщо 33-річний українець пройде медогляд та добре себе проявить, з ним підпишуть контракт.

Також харківський клуб близький до підписання захисника Атромітоса Максима Імерекова.

Окрім того ведуться переговори з Шахтарем щодо переходу Андрія Булези.

Також близький до переходу в Металіст 1925 півзахисник Зорі Денис Нагнойний. Ймовірно, він приєднається до команди влітку - після спливу контракту з луганським клубом.

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