Металіст 1925 може підписати Імерекова, Булезу та Нагнойного

Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш приєднається до тренувального збору Металіста 1925.
Про це повідомляє KDK.
Якщо 33-річний українець пройде медогляд та добре себе проявить, з ним підпишуть контракт.
Також харківський клуб близький до підписання захисника Атромітоса Максима Імерекова.
Окрім того ведуться переговори з Шахтарем щодо переходу Андрія Булези.
Також близький до переходу в Металіст 1925 півзахисник Зорі Денис Нагнойний. Ймовірно, він приєднається до команди влітку - після спливу контракту з луганським клубом.
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