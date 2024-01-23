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На перегляді у Шахтарі перебуває грузинський захисник

Лацабідзе ще не підписав контракт
Сьогодні 18:10 256 0
На перегляді у Шахтарі перебуває грузинський захисник
#Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

У контрольному матчі Шахтаря з Пюнікою (2:0) на зборі в Туреччині зіграв захисник Лука Лацабідзе. 

Про це заявив наставник гірників Маріно Пушич.

"Я також дав нагоду молодим футболістам, щоб побачити їх у грі: таким як Цуканов та Очеретько, а ще Лука – молодий хлопець з Грузії, який зараз перебуває в нас на перегляді. Я хочу бачити і цих хлопців. Вони мали досить великі навантаження протягом тижня, адже, якщо ви пам’ятаєте, перед цим поєдинком ми провели 10 тренувань, що не так уже й мало.

Робимо це, аби стати сильнішими ментально й фізично. У цьому полягає мета цієї гри. Я задоволений тим, як виступили молоді футболісти", - сказав Пушич.

Раніше Шахтар підписав вінгера Кевіна.

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