На перегляді у Шахтарі перебуває грузинський захисник

У контрольному матчі Шахтаря з Пюнікою (2:0) на зборі в Туреччині зіграв захисник Лука Лацабідзе.

Про це заявив наставник гірників Маріно Пушич.

"Я також дав нагоду молодим футболістам, щоб побачити їх у грі: таким як Цуканов та Очеретько, а ще Лука – молодий хлопець з Грузії, який зараз перебуває в нас на перегляді. Я хочу бачити і цих хлопців. Вони мали досить великі навантаження протягом тижня, адже, якщо ви пам’ятаєте, перед цим поєдинком ми провели 10 тренувань, що не так уже й мало.

Робимо це, аби стати сильнішими ментально й фізично. У цьому полягає мета цієї гри. Я задоволений тим, як виступили молоді футболісти", - сказав Пушич.