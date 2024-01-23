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Бензема попросив Аль-Іттіхад тимчасово відпустити його

Бензема наразі не хоче виступати за Аль-Іттіхад
Сьогодні 15:55 258 0
Бензема попросив Аль-Іттіхад тимчасово відпустити його
Фото - Getty Images
#Карім Бензема, #Аль-Іттіхад

Джерело - football.ua.

Карім Бензема звернувся до керівництва Аль-Іттіхада із проханням тимчасово покинути команду.

Про це повідомляє AFP.

Француз не відчуває, що здатний викластися на повну через тиск, який він відчуває у клубі.

Аль-Іттіхад запропонував Бензема піти в оренду в інший клуб із Саудівської Аравії, проте сам гравець відмовився. Чинний контракт між сторонами розрахований до 2026 року.

Раніше Бензем був відсторонений від тренувань з Аль-Іттіхадом, оскільки не прибув вчасно в розташування команди після відпустки.

Нагадаємо, Ліон працює над трансфером Бензема.

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