Бензема попросив Аль-Іттіхад тимчасово відпустити його

Джерело - football.ua.
Карім Бензема звернувся до керівництва Аль-Іттіхада із проханням тимчасово покинути команду.
Про це повідомляє AFP.
Француз не відчуває, що здатний викластися на повну через тиск, який він відчуває у клубі.
Аль-Іттіхад запропонував Бензема піти в оренду в інший клуб із Саудівської Аравії, проте сам гравець відмовився. Чинний контракт між сторонами розрахований до 2026 року.
Раніше Бензем був відсторонений від тренувань з Аль-Іттіхадом, оскільки не прибув вчасно в розташування команди після відпустки.
Нагадаємо, Ліон працює над трансфером Бензема.