Бензема попросив Аль-Іттіхад тимчасово відпустити його

Бензема наразі не хоче виступати за Аль-Іттіхад

Карім Бензема звернувся до керівництва Аль-Іттіхада із проханням тимчасово покинути команду.

Про це повідомляє AFP.

Француз не відчуває, що здатний викластися на повну через тиск, який він відчуває у клубі.

Аль-Іттіхад запропонував Бензема піти в оренду в інший клуб із Саудівської Аравії, проте сам гравець відмовився. Чинний контракт між сторонами розрахований до 2026 року.

Раніше Бензем був відсторонений від тренувань з Аль-Іттіхадом, оскільки не прибув вчасно в розташування команди після відпустки.

Нагадаємо, Ліон працює над трансфером Бензема.