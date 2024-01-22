Ліон працює над трансфером Бензема

Джерело - tribuna.com.
Ліон планує підписати нападника Аль-Іттіхада Каріма Бензема.
Про це повідомляє RMC Sport.
Керівництво французького клубу працює над цим трансфером і розраховує на те, що переходу можуть посприяти хороші відносини з Саудівською Аравією компанії-власника Ліона – Eagle Football Holdings.
Зазначається, що здійснити трансфер буде непросто з фінансової точки через те, що аравійці багато інвестували в Каріма і навряд чи дозволять йому піти лише через пів року після приєднання до команди.
Бензема – вихованець Ліона, за першу команду грав з 2004 по 2009 роки, після чого перейшов у Реал.
Раніше Бензема подав до суду на міністра внутрішніх справ Франції.
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