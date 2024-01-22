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Ліон працює над трансфером Бензема

Ліон хоче повернути Бензема
Сьогодні 18:45 180 0
Ліон працює над трансфером Бензема
Фото - Getty Images
#Ліон, #Футбольні трансфери, #Карім Бензема

Джерело - tribuna.com.

Ліон планує підписати нападника Аль-Іттіхада Каріма Бензема.

Про це повідомляє RMC Sport.

Керівництво французького клубу працює над цим трансфером і розраховує на те, що переходу можуть посприяти хороші відносини з Саудівською Аравією компанії-власника Ліона – Eagle Football Holdings.

Зазначається, що здійснити трансфер буде непросто з фінансової точки через те, що аравійці багато інвестували в Каріма і навряд чи дозволять йому піти лише через пів року після приєднання до команди.

Бензема – вихованець Ліона, за першу команду грав з 2004 по 2009 роки, після чого перейшов у Реал.

Раніше Бензема подав до суду на міністра внутрішніх справ Франції.

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