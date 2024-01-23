Голанд повернувся до загальної групи Манчестер Сіті

Форвард не грав з 6 грудня

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд близький до повернення на поле після травми.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст відновив заняття в загальній групі. Він почувається краще і може бути готовий зіграти наприкінці місяця, як і очікували.

Голанд мав травму стопи, через яку пропустив 9 матчів. Востаннє виходив на поле 6 грудня проти Астон Вілли.

Цього сезону Ерлінг забив 19 голів та зробив 5 асистів у 22 матчах.

Раніше повідомлялося, що Реал працює над трансфером Голанда.