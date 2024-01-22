Шахтар готує трансфер півзахисника Васку да Гама

Шахтар може підписати чергового бразильця

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Васку да Гама Марлон Гомес може перейти у Шахтар.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони ведуть переговори, є оптимізм, що вони будуть успішними. Цей футболіст зараз є пріоритетною ціллю донецького клубу.

Марлон Гомес провів усю професійну кар’єру у Васку да Гама. Відзначився 2 голами та 3 асистами у 45 матчах за першу команду. Переважно грає центрхава, проте може бути атакувальним та опорним півзахисником, вийти справа та зліва в середній лінії.

Раніше Шахтар підтвердив трансфер Кевіна.