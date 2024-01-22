Вацко: Шахтар буде ще посилювати команду

Джерело - Чемпіон.
Зимова трансферна кампанія Шахтаря після підписання Кевіна ще незавершена.
Про це розповів журналіст Віктор Вацко.
"З того, що я чув. З того, що мені WtatsApp нашепотів. Шахтар буде ще посилювати свою команду до старту весняної частини сезону і посилювати серйозно. Будуть серйозно інвестувати. Ось це по-вболівальницькі збуджує.
Коли топменеджмент Шахтаря згадує бажання президента свого клуба, це є дуже вагомим підтвердженням того, що Ахметов, клуб дійсно дуже серйозно налаштовані на вагомі кроки. Це так, з досвіду минулих років", - заявив Вацко.
Раніше Шахтар підтвердив трансфер Кевіна.