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Вацко: Шахтар буде ще посилювати команду

Віктор Вацко поділився інсайдом
Сьогодні 19:45 134 0
Вацко: Шахтар буде ще посилювати команду
#Футбольні трансфери, #Шахтар Донецьк, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Зимова трансферна кампанія Шахтаря після підписання Кевіна ще незавершена.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"З того, що я чув. З того, що мені WtatsApp нашепотів. Шахтар буде ще посилювати свою команду до старту весняної частини сезону і посилювати серйозно. Будуть серйозно інвестувати. Ось це по-вболівальницькі збуджує.

Коли топменеджмент Шахтаря згадує бажання президента свого клуба, це є дуже вагомим підтвердженням того, що Ахметов, клуб дійсно дуже серйозно налаштовані на вагомі кроки. Це так, з досвіду минулих років", - заявив Вацко.

Раніше Шахтар підтвердив трансфер Кевіна.

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