Карім Бензема подав до суду на міністра внутрішніх справ Франції.

Про це повідомляє RTL.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен звинуватив форварда Аль-Іттіхада у зв'язках із терористичною організацією Брати-мусульмани.

Карім вважав це образою честі та гідності і звернувся до суду. Якщо позов буде задоволено, міністра оштрафують на 12 тисяч євро.

"Ось так ми прирікаємо людей на загальну ганьбу. Через це також виникають серйозні наслідки для їхніх сімей. Ми сіємо розкол у Франції, але у нас є багато людей, які не розуміють подібних висловлювань.

Деякі хочуть вигнати Бензема, а інші відчувають себе ізгоями через те, що про нього говорять. Це повна протилежність тому, заради чого має працювати людина, яка називає себе політиком", - прокоментував ситуацію юрист футболіста.

Раніше повідомлялося, що Бензема може повернутися у Ліон.