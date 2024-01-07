Головне
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді
Вчора 08:56 1998 2
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії
Вчора 20:24 1021
Шевченко відмовився очолити європейську збірну
Вчора 18:24 1697
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу
Вчора 16:43 753
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Вчора 15:10 830
Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергофі
Вчора 13:58 754
Надаль знявся з Australian Open
Вчора 13:40 521
Бенфіка з Трубіним розгромила Ароуку в чемпіонаті Португалії
06.01.2024 22:22 755
Гол Ігнатенка допоміг Бордо вийти 1/16 Кубка Франції
06.01.2024 22:04 612
Челсі з Мудриком розгромив Престон та вийшов у 1/16 Кубка Англії
06.01.2024 21:30 1568
Прямі трансляції

Соболь може стати гравцем Вестерло

Захисник збірної України може змінити клуб
Вчора 23:56 206 0
Соболь може стати гравцем Вестерло
#Вестерло, #Едуард Соболь

Джерело - sport.ua.

Аутсайдер чемпіонату Бельгії Вестерло зацікавлений у послугах лівого захисника французького Страсбурга Едуарда Соболя.

Про це повідомляє  Sport.ua.

Бельгійський клуб шукає посилення досвідченими футболістами для збереження місця у Жупіле Лізі на наступний сезон. Серед позицій, які потребують посилення – лівий захисник.

Соболь адаптований до чемпіонату Бельгії, бо у сезонах 2019-2023 виступав у складі місцевого гранда Брюгге. Тричі із клубом ставав чемпіоном країни.

У нинішньому сезоні Едуард провів 22 хвилини в складі Страсбура. Український захисник не входить у плани наставника команди Патріка Війєра на другу частину сезону. Французи готові відпустити Соболя в оренду із правом викупу.

Вестерло хотів також підписати Богдана Михайліченка із Динамо Загреб, але трансфер не відбувся через хронічні проблеми українського захисника із коліном. Тому бельгійський клуб звернув увагу на Соболя.

Головна проблема - заробітна плата українського легіонера. У Франції Соболь заробляв 700 тисяч євро на рік. Він не готовий йти на зменшення своїх заробітків у новому клубі.

Нагадаємо, що з початку осені в складі Вестерло виступає колишній капітан київського Динамо Сергій Сидорчук.

Коментарі ()
Популярне зараз
Коноплянка може перейти до українського клубу Коноплянка може перейти до українського клубу 880
Світоліна виграла перший сет у Гофф у фіналі турніру в Окленді Світоліна виграла перший сет у Гофф у фіналі турніру в Окленді 850
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді 1998 2
Шевченко відмовився очолити європейську збірну Шевченко відмовився очолити європейську збірну 1697
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії 1021
Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді Гофф зрівняла рахунок у фінальному матчі зі Світоліною в Окленді 943
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34038
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47422
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 57398
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 125212
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 339750
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85275