Соболь може стати гравцем Вестерло

Захисник збірної України може змінити клуб

Аутсайдер чемпіонату Бельгії Вестерло зацікавлений у послугах лівого захисника французького Страсбурга Едуарда Соболя.

Про це повідомляє Sport.ua.

Бельгійський клуб шукає посилення досвідченими футболістами для збереження місця у Жупіле Лізі на наступний сезон. Серед позицій, які потребують посилення – лівий захисник.

Соболь адаптований до чемпіонату Бельгії, бо у сезонах 2019-2023 виступав у складі місцевого гранда Брюгге. Тричі із клубом ставав чемпіоном країни.

У нинішньому сезоні Едуард провів 22 хвилини в складі Страсбура. Український захисник не входить у плани наставника команди Патріка Війєра на другу частину сезону. Французи готові відпустити Соболя в оренду із правом викупу.

Вестерло хотів також підписати Богдана Михайліченка із Динамо Загреб, але трансфер не відбувся через хронічні проблеми українського захисника із коліном. Тому бельгійський клуб звернув увагу на Соболя.

Головна проблема - заробітна плата українського легіонера. У Франції Соболь заробляв 700 тисяч євро на рік. Він не готовий йти на зменшення своїх заробітків у новому клубі.

Нагадаємо, що з початку осені в складі Вестерло виступає колишній капітан київського Динамо Сергій Сидорчук.