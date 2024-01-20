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Рух виставив на трансфер трьох футболістів

Футболісти не вписуються в ігрову схему
Сьогодні 11:25 174 0
Рух виставив на трансфер трьох футболістів
#Рух Львів, #Олексій Довгий

Джерело - sport.ua.

Після завершення першого етапу підготовки до весняної частини сезону Рух виставив на трансфер трьох футболістів.

Про це повідомляє Sport.ua.

Серед них: півзахисники Олексій Довгий, Mар'ян Mисик і аргентинський легіонер Фабрісіо Альваренга.

Це кваліфіковані футболісти, але вони не вписуються в ігрові схеми, які зараз на озброєнні у львівської команди.

Тренерський штаб Руха планує переглянути кількох потенційних новачків на зборі в Словенії, куди підопічні Віталія Пономарьова вирушають 21 січня.

Раніше Рух переграв Минай у контрольному матчі.

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