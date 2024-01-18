Ювентус хоче повернути Бернардескі

Федеріко Бернардескі провів 5 поспіль сезонів за Ювентус

Ювентус працює над підписанням Федеріко Бернардескі з Торонто.

Про це повідомляє журналіст Даніелє Лонго.

Повернення 29-річного вінгера може відбутися наприкінці зимового трансферного вікна. Йдеться про оренду італійця з правом викупу.

Бернардескі перейшов у Торонто вільним агентом у липні 2022-го. З того часу він провів в МЛС 44 матчі, відзначившись 13 голами та 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що Монца має намір орендувати двох нападників Ювентуса.

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