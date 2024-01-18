Головне
Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open
Сьогодні 10:51 766
Ястремська переграла Грачову у другому колі Australian Open
Сьогодні 13:46 441
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 11:54 5852
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Сьогодні 09:04 12164 1
18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок
Сьогодні 07:58 5097
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 05:15 5326
Евертон з Миколенком переграв Крістал Пелес у 1/32 Кубка Англії
Вчора 23:47 664
Валенсія з Яремчуком поступилася Сельті в 1/8 Кубка Іспанії
Вчора 23:03 485
Помічник тренера Голден Стейт помер у лікарні
Вчора 22:19 726
Прометей переміг Вулвз у 15 турі Єврокубка
Вчора 21:06 461
Прямі трансляції

Ювентус хоче повернути Бернардескі

Федеріко Бернардескі провів 5 поспіль сезонів за Ювентус
Сьогодні 12:44 241 0
Ювентус хоче повернути Бернардескі
#Бернардескі, #Торонто, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Ювентус працює над підписанням Федеріко Бернардескі з Торонто.

Про це повідомляє журналіст Даніелє Лонго.

Повернення 29-річного вінгера може відбутися наприкінці зимового трансферного вікна. Йдеться про оренду італійця з правом викупу.

Бернардескі перейшов у Торонто вільним агентом у липні 2022-го. З того часу він провів в МЛС 44 матчі, відзначившись 13 голами та 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що Монца має намір орендувати двох нападників Ювентуса.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження 7140
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 5852
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 5326
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою 18432
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО "Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО 12164 1
18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 5097
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10032 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33230
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 151268
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47948
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 67561
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 357283 1